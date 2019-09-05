وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة في السيف القابضة

2019-09-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، وجازان.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف والتخصصات المطلوبة هي:

. المناقصة- للخريجين (الرياض).

. مهندس تصميم معماري- للخريجين (الرياض).

. مهندس كهرباء- للخريجين (الرياض).

. مهندس ميكانيكي- للخريجين (الرياض).

. مهندس تخطيط- للخريجين (الرياض).

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. مهندس تصميم ميكانيكي- للخريجين (الرياض).

. مهندس ضمان الجودة- للخريجين (الرياض).

. مهندس سلامة- للخريجين (الرياض).

. المالية- للخريجين (الرياض).

. مشغل معدات- رافعة شوكية (جازان).

. مهندس تخطيط (الرياض).

. فني ميكانيكي- ثقيل (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).