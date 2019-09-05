وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى مستشفى دلة

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفيات التابعة للشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق الموافقة والشركة- فرع نمار (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو اللغة الإنجليزية).

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. أخصائي العلاج الطبيعي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي.

. منسق الموافقة والشركة- فرع النخيل (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو اللغة الإنجليزية).

. ممرض (للسعوديين): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).