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8 #وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وبفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في كل من جدة، والمدينة المنورة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. ممثل مبيعات (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).
. عامل خط التجميع (عدد 6 وظائف/ جدة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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