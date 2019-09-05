وظائف للجنسين بـ الهيئة العامة للأوقاف

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية للجنسين، للعمل بالهيئة بالأحساء ومحافظة الطائف، بالمسميات التالية: (مدير مركز خدمات الأوقاف، وسكرتير المركز، ومشرف الفرع، ومشرف خدمات عملاء‏).

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واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، وتطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها بالهيئة، والإشراف والمتابعة لسير العملية الإدارية بمركز الخدمات.

وأوضحت الهيئة أن مهام الوظيفة تتمثل فيما يلي: “توزيع المهام الإدارية للموظفين، الإشراف العام على الخدمات المقدمة والمتابعة، وتقييم الأداء الوظيفي لجميع منسوبي خدمات العملاء والرفع بها لاعتمادها من صاحب الصلاحية”.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).