- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة للجنسين في جامعة أم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة للجنسين في جامعة أم القرى
لحمَلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية والصحية للعنصرين الرجالي والنسائي، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وترغب الجامعة في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون لائقاً صحياً.
– يُشترط بالنسبة لوظائف معيد ما يلي:
أ. أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
ب. أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد جداً على الأقل.
ج. ألا يزيد عمر المتقدم عند التقديم عن 35 عاماً.
د. أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات للجامعيين بدرجة لا تقل عن (75%).
– يُشترط بالنسبة لوظائف محاضر ما يلي:
أ. أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
ب. أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جداً على الأقل (إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير)، وإن كانت الشهادة صادرة من جامعة تمنح الدرجة بدون تقدير فلا بد أن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جداً بدرجة البكالوريوس.
– يشترط بالنسبة للوظائف الصحية ما يلي:
أ. أن يكون المتقدم حاصلاً على تصنيف للمؤهل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومطابقاً للوظيفة المعلن عنها.
ب. أن تكون بطاقة التسجيل المهني/سجل التصنيف والتسجيل الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.
وبينت العمادة أن الوثائق المطلوب إرفاقها إلكترونياً هي:
. صورة الهوية الوطنية.
. صورة من المؤهل العلمي (الشهادة والسجل الأكاديمي).
. صورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم (في حال كانت ممنوحة من جامعة غير سعودية).
. صورة من الخبرات العملية إن وجدت.
وأوضحت العمادة أن التقديم متاح عبر بوابة التوظيف الإلكترونية بموقع الجامعة، والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 1441/01/15هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل مسميات الوظائف والتخصصات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة للجنسين في جامعة أم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.