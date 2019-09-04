وظائف شاغرة : مطلوب سائقين وفنيين ومندوبين مبيعات ومحاسبين للعمل بكبرى الشركات

نستعرض على مصر فايف عدد من فرص العمل المتميزة فى مختلف المجالات، وذلك للعمل بكبرى الشركات برواتب مجزية وعمولات و حوافز، و نتابع الآن عرض عدد من الوظائف الشاغرة من ” محاسبين وأمناء مخازن و سائقين و عمال و فنيين ” وغيرها من الوظائف، و تفاصيل الوظائف كالتالي على مصر فايف. وظائف محاسبين وأمناء مخازن:- مطلوب لشركة مستلزمات طبية محاسبين وأمين مخزن وسكرتارية و مندوبين مبيعات، و لمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01114545794.

مطلوب محاسبين خبرة و أمناء مخازن و عمال و عاملات سنجر و أوفر و أورلية و عمال نظافة، للعمل بشركة كبرى بالنزهة الجديدة، تليفون: 01114738738. مواضيع ذات صلة:- وظائف سائقين:- مطلوب سائقين للعمل مع شركة أوبر برواتب مجزية، و للراغبين يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01203383330 – كما يعلن مكتب هندسي عن حاجته إلى سائقين، يوجد سكن للمغتربين: تليفون: 01001341703 –مطلوب سائق رخصة خاصة، للعمل بمدينة نصر، تليفون : 01068808440. وظائف فنيين:- مطلوب فنيين تركيبات صيانة، و التعيين فورا ولا يشترط خبرة، بمرتبات تبدأ من 2600 جنيه وبدلات و تأمينات، و لمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 22604072 – 22604073.

مطلوب فنيين خراطة ولحام و خراط بورنج، تليفون :01153991098.

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