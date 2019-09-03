وزارة البيئة تدعو 632 مرشحًا على وظائفها للمقابلة الشخصية

2019-09-03

متابعات الخليج 365 - واس

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 632 مرشحاً على وظائفها المعلنة في 15-10-1440هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت من المرشحين المعلنة أسمائهم مراجعة الجهة المدرجة في الجدول الزمني في الموقع، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية والمطابقة النهائية.

وأكدت الوزارة أن الدعوة للمقابلة الشخصية والمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين النهائية ستعلن على موقعها الالكتروني.

ونوهت إلى ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة للمطابقة وتشمل الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، أصل شهادة الخبرة للوظائف التي تتطلب خبره، موضحة أن الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة على الرابط: التالي (هنا) وللاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 – 1384.