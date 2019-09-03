وظائف شاغرة : البنك الأهلي المصري .. رفع مصاريف فتح حسابات التوفير بدءا من الشهر الجاري

أشار البنك الأهلي المصري إلي ارتفاع مصاريف فتح الحساب الجاري والتوفير من الشهر الجاري بحيث يكون فتح الحساب العادي بقيمة 50 جنيهاً بدلاً من 30 جنيه كما في السابق والجاري بقيمة 50 جنيه بدلاً من 25 جنية، وأيضا رفع السجب النقدي من15 حنيخ لـ30 جنية لمن يملكون رصيد 12 ألف فأقل لجعل المواطنين يستخدمون ماكينات الصراف الآلي.

محدث بتاريخ 22 ديسمبر.. هناك الكثير من الشباب خريجين كليات التجارة يبحثون عن وظائف في البنوك المصرية وغيرها والكثير منهم لم يجد ما يناسبه من هذه الوظائف لعدم قدرته في الوصول إليها، أو لعدم معرفتهم كيف ينطلقون، ولذلك نعرض لكم جميع الوظائف البنكية التي تعلن رسمياً عن احتياجها لموظفين.

يعلن البنك الأهلي القري المصري QNB عن عدد من الوظائف المطلوبة للعمل داخل البنك ومن الوظائف المطلوبة الأتي:-

Personal Assistant to Managing Director.

Required Education.

· Bachelors’ degree in Business Administration or a closely related field.

Office management certificate is a plus.

Required Experience.

7+ experience in related office management.

Language & Computer skills

Excellent English.

Good skills in using Excel, Word, Outlook and PowerPoint. Treasury Manager Bachelor degree from a recognized university.

Required Experience.

Treasury Manage.

12+ years of experience in Treasury and investment field , Financial services background is Preferable and insurance background is a plus. وظائف سابقة

هناك برنامج مصرفي لتدريب وتأهيل طلاب الجامعات من خلال البنك الأهلي المصري ومن شروط التأهيل الآتي:-

أن يكون حاصل علي تقدير عام جيد جداً.

ألا يكون لديه أقارب يعملون في البنك الأهلي.

الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة من كارنية الجامعة.

أثبات قيد بالجامعة.

وظائف سابقة

هناك وظائف للشباب والبنات للعمل ببنك فيصل الإسلامي من خريجي بكالوريوس سواء تجارة عربي أو إنجليزي ولمعرفة شروط الوظائف المطلوبة من هنا.

وللتقديم إليكم الإعلان بالتفصيل

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محدث بتاريخ 13 سبتمبر

لذلك ننشر لكم وظائف خدمة عملاء داخل مقرات جميع البنوك الموجودة في مصر مثل، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك CIB، البنك الأهلي المصري، البنك الأهلي اليوناني، بنك بيريوس،بنك الإسكان والتعمير، بنك الإسكندرية، وكل البنوك الأخري.

وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج دفعات 2014 إلي 2017 وطرق التقديم والتسجيل إلكترونياً

“بنك مصر” يعلن عن وظائف خالية.. الشروط والتخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

هناك وظائف متعددة خالية في أغلب بنوك مصر، وهي عبارة عن خدمة عملاء، وتبدأ الرواتب بها من 1500 جنيه، بالإضافة إلي تأمين صحي واجتماعي من بداية العمل بها، هنا حوافز أخري تستطيعون الوصول إليها بعد ثلاثة أشهر مثل، كورسات مجاناً.

وإليكم كافة أسئلة الأنترفيو التي ستحتاجون إليها كي يتم قبولكم في المقابلة الشخصية، ويمكنكم مشاهدتها من خلال الضغط علي اللينك التالي/ أسئله الانترفيو الخاصة بخدمة العملاء وأجابتها عربي وانجليزي.

وظائف شركة “أورنج” خدمة عملاء

هناك أنترفيو أخر وذلك علي الحاسب الآلي وهو عبارة عن 100 جملة أختيارات يمكنكم اجتيازها من خلال معرفتكم الشخصية بالغة الإنجليزية، ثم أختبار بسيط لسرعة كتابتك علي الكيبورد.

لمن يرغب في العمل بوظائف خدمة العملاء في كل البنوك الموجودة داخل مصر، يمكنكم الاتصال علي أ/ محمد عاطف علي رقم 01121066977، أو علي أ/ نبيل 01151118409 من طرف أ/ علي العارف.

يمكنكم مشاهده وظائف خاصة بخدمة العملاء بشركة أورنج من هـــــنــــــــا، وظائف خالية بخدمة العملاء بشركة فودافون من هـــــنــــــــا، وأخيراً وظائف خدمة العملاء بشركة اتصالات من هـــــنــــــــا.

ونتمنى لجميع الراغبين في العمل بخدمة العملاء التوفيق والنجاح دائماً.