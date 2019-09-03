وظائف شاغرة : وظائف مصلحة الجمارك: لهندسة وحقوق وتجارة وعلوم وشريعة وقانون ونظم معلومات وحاسب ألي ومعاهد ودبلومات...

الوظيفة الحكومية حلم كل شاب وفتاة واليوم نقدم لكم من خلال بوابتكم المفضلة ” مصر فايف”، الإعلان الرسمي لوظائف مصلحة الجمارك المصرية، حيث أعلنت مصلحة الجمارك عبر موقعها الرسمي، حاجتها لندب عدد من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية للعمل بالمناطق الجمركية “المنطقة الشمالية والغربية، المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى والجنوبية عدا محافظات الأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا”.

الوظائف المطلوبة

1. وظائف مجموعة الهندسة (الدرجة الثانية والثالثة الهندسية) من مؤهلات وتخصصات بكالوريوس هندسة كهرباء قوى، ميكانيكا قوى، حاسبات آلي، قواعد بيانات وبرمجة، واتصالات.

2. مجموعة وظائف القانون (الدرجة الثانية والثالثة التخصصية) من مؤهلات وتخصصات ليسانس حقوق وليسانس شريعة وقانون.

3. مجموعة وظائف الإحصاء (الدرجة الثانية والثالثة التخصصية) من مؤهلات وتخصصات بكالوريوس نظم ومعلومات وبكالوريوس حاسب آلي.

4. وظائف مجموعة التمويل والمحاسبة ومجموعة التنمية الإدارية (الدرجة الثانية والثالثة التخصصية) من مؤهلات وتخصصات بكالوريوس تجارة، وبكالوريوس علوم فيزياء، فيزياء وكيمياء من الذكور فقط للعمل على أجهزة الفحص بالأشعة .

5. مجموعة الوظائف المكتبية من مؤهلات وتخصصات معهد فني تجارى، ودبلوم المدارس الثانوية التجارية.

6. مجموعة الوظائف الحرفية من وظائف سائقين من الحاصلين على رخصة قيادة مهنية درجة أولى وثانية الحاصلين على الابتدائية ومحو أمية.

7. مجموعة وظائف الخدمات المعاونة من الحاصلين على ابتدائية أو محو أمية.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم ضمن العاملين في الحكومة والجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 .

ألا يزيد سن المتقدم عن 38 عاما.

تقديم ما يفيد موافقة جهة عمله على الندب للمصلحة.

ألا تقل درجة تقارير كفاية الأداء آخر سنتين عن ممتاز.

للمصلحة الحق في توزيع المنتدب على القطاعات والأماكن حسب احتياجاتها.

اجتياز الاختبارات التي تجريها المصلحة.

أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل بتقدير جيد على الأقل بالنسبة لوظائف المؤهلات العليا.

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تتضمن المستندات المطلوبة ما يلي

1- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بخاتم شعار الجمهورية موضحا به “الاسم، تاريخ الميلاد، المؤهل الحاصل عليه، تاريخ التعيين، الجزاءات إن وجدت، وتقارير الكفاية عن آخر عامين”.

2- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي على أن تكون معتمدة ومختومة، وصورة بطاقة الرقم القومي مدونا عليها رقم التليفون.

ترسل الطلبات بالبريد علي العنوان التالي: “مبنى A3 الدور السادس باب 14 جمرك الإسكندرية باسم رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية لمدة شهر من تاريخ الإعلان”.