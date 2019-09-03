وظائف شاغرة : غرامات مترو الأنفاق الجديدة وبيان الأربع مخالفات الجديدة بغرامة تبدأ من 30 وحتي 400 جنيه...

غرامات مترو الأنفاق: في ظل الأحداث التي تمر بها مصر نشرت شركة مترو الأنفاق المصرية العديد من الغرامات التي يتم دفعها فوراً للمخالفين سواء علي محطات قطارات المترو أو داخل المترو نفسه، والهدف من تطبيق الغرامات الجديدة المحافظة علي المترو والانضباط، ومن الغرامات الجديدة التي حددتها الشركة عبارة عن 30 جنيه وتصل إلي 400 جنية.

غرامات مترو الأنفاق الجديدة وبيان الأربع مخالفات الجديدة

في الجدول التالي نجد الأربع فئات التي تنطبق عليهم غرامات مترو الأنفاق الجديدة وهي كالآتي:-

وظائف سابقة : نعرض لكل من يبحث عن الوظائف الخالية في الحكومة المصرية (للعمل بها كموظف حكومي بدلاً من العمل بوظائف القطاع الخاص)، والوظائف المطلوبة دائما تشمل جميع الفئات الشعبية، ومن متطلبات وظائف المترو الآتي:-

المرتب يبدأ من 2500 جنية ولا يشترط الخبرة في المجال أو التحدث بلغة.

5 أيام عمل فقط ويوم إجازة.

تأمينات إجتماعية وصحية وطبية بالإضافة إلي عقود عمل.

وسائل مواصلات.

إجازات سنوية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ التعيين.

ومن شروط العمل بوظائف المترو 2018

يمكن التقديم لمن هم من سن 21 عاما وحتي 39 عاما.

الوزن يتناسب مع الطو ولا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

الموقف من التجنيد.

شهادة المؤهل الدراسي.

يمكن التقديم في الوظائف من خلال العنوان التالي 13 شارع البرازيل بالزمالك أمام سفارة الجزائر- القاهرة، ويمكن التواصل علي الأرقام التالية / 01116757066 – 01211855556 – 01006624165.

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وظائف المترو الجديد 5 أبريل 2018

ننشر لكم وظائف شركة أس أم أس للعمل كضباط أمن في المترو الجديد بمصر، براتب شهري 2 آلاف جنية للعمل (4 أيام عمل + 2 إجازة) وهناك تأمينات صحية واجتماعية بالإضافة إلي دورات مجانية وللتواصل والاستفسارات أتصل علي الرقم 01211855556، العنوان مرفق في أخر الإعلان التالي:-

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هناك عدد من الوظائف المطلوبة للمهندسين وغيرهم وذلك من خلال الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية.

وظائف سابقة

نحن في انتظار الإعلان الرسمي عن الحكومة المصرية لفتح باب التعيينات التي تحتاج فيها الدولة إلي عمالة، للعمل في الجهاز الإداري للدولة وذلك في بداية العام الجديد.

هناك خطة للحكومة لتعيين العمالة الحالية المؤقتة بالجهاز الإداري إلي جانب عمل مسابقة مركزية بالجهاز الإداري للتنظيم والإدارة، والتي سيتم فيها طلب جميع التخصصات، عقب أجازة الفصل الدراسي الأول.

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سوف تتعدي مسابقة التعيينات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة حوالي 100 ألف وظيفة بالدولة، وسيتم الإعلان عن المسابقة خلال أيام، وحتي الآن يتم تجهيز أماكن ومقرات الاختبارات.