وظائف بالتكليف لمنسوبي وزارة الصحة بعدة تخصصات

2019-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن رغبتها في استقطاب عدد من منسوبي الوزارة للعمل في الإدارات والوكالات التالية (الإدارة العامة للصحة المهنية، الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات، والإدارة العامة للبحوث والدراسات، والإدارة العامة لمتابعة الممتلكات)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الأقسام:

1- الإدارة العامة للصحة المهنية:

– طبيب استشاري (طب مهني).

– طبيب نائب أول أو نائب (طب مهني).

– طبيب استشاري (صحة عامة، طب المجتمع، الطب الوقائي).

– طبيب نائب أول أو نائب (صحة عامة، طب المجتمع، الطب الوقائي).

– أخصائي (غير طبيب) (صحة وسلامة مهنية).

– أخصائي إحصاء حيوي.

2- الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات:

– مسؤول إداري.

– سكرتير تنفيذي.

– أخصائي غير طبيب.

3- الإدارة العامة للبحوث والدراسات:

– أخصائي أو استشاري وبائيات.

– أخصائي أو استشاري صحة عامة.

– أخصائي أو استشاري سياسات صحية.

– أخصائي أو استشاري جودة.

– أخصائي أو استشاري معلوماتية صحية.

– مدير مشروع حاصل على PMP وMBA.

4- الإدارة العامة لمتابعة الممتلكات:

– إداري أو إدارية.

– مراقب إنشاءات.

– مساح.

التفاصيل والشروط (PDF):

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موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– الوظائف بالتكليف و(التقديم فقط مُتاح لمنسوبي الوزارة) من خلال إرسال السيرة الذاتية لكل قسم:

1- الإدارة العامة للصحة المهنية: [email protected]

2- الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات: [email protected]

3- الإدارة العامة للبحوث والدراسات: [email protected]

4- الإدارة العامة لمتابعة الممتلكات: [email protected]