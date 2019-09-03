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2019-09-03 #وظائف أكاديمية بـ الجامعة السعودية الإلكترونية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية مُمثلة بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين توفر وظائف أكاديمية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من السعوديين من حملة الماجستير (محاضر)، والدكتوراه برتبة (أستاذ مُساعد، وأستاذ مُشارك)، في مختلف فروع وكليات الجامعة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- محاضر.

2- أستاذ مساعد.

3- أستاذ مشارك. Advertisements فروع الجامعة:

1- الدمام.

2- جدة.

3- المدينة المنورة.

4- القصيم.

5- أبها.

6- الجوف.

7- الطائف.

8- تبوك.

9- جازان.

10- الأحساء. ملاحظة:

– سوف يتم تحديث الخبر وإضافة التخصصات المطلوبة حين توفر التفاصيل. موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/01/04هـ وينتهي بتاريخ 1441/01/13هـ. طريقة التقديم:

– من خلال موقع الجامعة الإلكتروني عبر الرابط التالي: اضغط هنا









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