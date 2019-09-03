وظائف شاغرة : وظائف الشركة المتحدة للكهرباء إحدى شركات شنايدر اليكتريك لجميع المؤهلات

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نقدم جديد وظائف اليوم على مصر فايف، تعلن الشركة المتحدة للكهرباء احدي المصانع المتحدة من شركة شنايدر اليكتريك مصر، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة بالشركة، وتعتبر شركة شنايدر اليكتريك من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال إدارة الطاقة و تطويرها، و نتابع الآن على مصر فايف عرض أهم الوظائف الخالية بالشركة المتحدة للكهرباء كالتالي:
وظائف الشركة المتحدة للكهرباء :-
- مهندسين كهرباء مكتب فني.
- مهندسين كهرباء .
- مهندسين كهرباء مبيعات.
- مندوبين مبيعات.
- محاسبين.
- أمين مخازن.
- مشرفين ” جودة دهان و صاج و كهرباء”.
- فنيين كهرباء و كنترول.
- فنيين تشكيل نحاس وتجميع.
- فنيين تشغيل ” مقص و تناية و لحام و مساعدين”.
- فني دهان الكتروستاتيك
- لحامين CO2 و ارجون
- عمال نظافة و بوفية.
شروط وطرق التقديم للوظائف:-
و للراغبين يشترط خبرة مناسبة في نفس مجال العمل، و لمن يرغب في شغل الوظائف المطلوبة يرجى تقديم السيرة الذاتية و الحضور للمقابلات الشخصية بالمصنع بالمنطقة الصناعية 16 ب، ب/ج. العبور بجوار كريازى، و للاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01096669992 – 0226203507
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