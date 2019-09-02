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2019-09-02 وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية قدرة بالرس متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت الجمعية الأهلية لرعاية ذوي الإعاقة بمحافظة الرس “قدرة”- عن توفر وظائف شاغرة للنساء، من حملة شهادة الابتدائية ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: . أخصائية نطق وتخاطب: درجة البكالوريوس في تخصص نطق وتخاطب. . معلمات تربية خاصة (مسار إعاقة عقلية- مسار توحد): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إعاقة عقلية، توحد). . مستخدمات: شهادة الابتدائية كحد أدنى. Advertisements وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي: – يفضل من تملك شهادات خبرة في نفس المجال. – الأولوية لمن سبق لها التعامل مع ذوي الإعاقة. – أن تكون من سكان محافظة الرس. وأوضحت الجمعية، أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مع ذكر المسمى الوظيفي في عنوان البريد، مشيرة إلى أن التقديم متاح حتى تاريخ 5 محرم 1441هـ.









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