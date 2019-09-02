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#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الحكير
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت مجموعة الحكير للضيافة والسياحة والسفر والترفيه، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مراقب تكاليف منطقة: درجة البكالوريوس في تخصص التمويل، أو المجالات ذات الصلة.
. مدقق حسابات الدخل: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 سبتمبر 2019م.
وبينت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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