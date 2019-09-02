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30 #وظيفة شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها “شركة الدكتور محمد العمري وشركاه” في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير مراجعة (عدد 5 وظائف/ للرجال).
. مراجع رئيسي (عدد 15 وظيفة/ للجنسين).
. مشرف مراجعة (عدد 10 وظائف/ للجنسين).
وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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