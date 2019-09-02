وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، ورأس تنورة.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي معالج الجهاز التنفسي (الظهران).

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. مساعد فني طب الطوارئ (رأس تنورة).

. أخصائي الرعاية التلطيفية (الظهران).

. أخصائي منسق فئة (الظهران).

وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).