28 #وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء، ساتكو، وشركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير مشروع (عدد 25 وظيفة).

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. مسجل ساعات دوام.

. ميكانيكي المعدات الثقيلة.

. سائق معدات ثقيلة.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).