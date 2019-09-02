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2019-09-02 #وظائف بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر 4 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك في تخصصات ذات صلة للعمل بإدارة الإخلاء الطبي الجوي، وفقآ للمسميات والشروط التالية: * الوظائف المتاحة على النحو التالي: Advertisements 1- مساعد قائد طائرة عمودي (AW139) (العدد 3 وظائف). 2- مدرب / قائد طائرة عمودي (AW139). 3- مدرب / قائد طائرة (G450 Gulfstream). وأشارت الإدارة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/09/02م، ولمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).









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