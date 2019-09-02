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14 #وظيفة إدارية وفنية بـ شركة جدارة للاستقدام
متابعات الخليج 365 - الجبيل
أعلنت شركة جدارة للاستقدام من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 14 وظيفة إدارية وفنية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بمدينة الجبيل، بالمسميات التالية (مُساعد إداري، ومشغل آلات المنتجات الكيميائية)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُساعد إداري (للجنسين – العدد 10 وظائف):
– درجة الدبلوم أو ما يعادله في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة مكتبية) أو ما يعادلها.
– الراتب (4,000 ريال).
– الوصف الوظيفي (تنظيم واجبات المكتب، وتنسيقها وجدولتها وتنفيذها، وتقديم الدعم الإداري، وإعداد المراسلات والتقارير).
2- مشغل آلات المنتجات الكيميائية (للرجال – العدد 4 وظائف):
– درجة الدبلوم أو ما يعادله في تخصص (الهندسة كيميائية) أو ما يعادلها.
– الراتب (4,000 ريال).
– الوصف الوظيفي (تشغيل الآلات ومراقبتها لمزج المنتجات الكيميائية وخلطها ومعالجتها وتغليفها، وضمان جودة وسلامة الإنتاج).
طريقة التقديم:
– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:
1- مساعد إداري (للجنسين – العدد 10 وظائف): اضغط هنا
2- مشغل آلات المنتجات الكيميائية (للرجال – العدد 4 وظائف): اضغط هنا
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