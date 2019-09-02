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وظائف إدارية وصحية للنساء بمكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلن مركز جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة توفر وظائف إدارية وصحية للنساء، للعمل بالمسميات التالية (مُمرضة، سكرتيرة).
واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصلة على درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (التمريض)، ولديها خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال، ويُشترط تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):[email protected]
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