وظائف إدارية وهندسية وطبية شاغرة للرجال والنساء بـ جامعة حائل

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - حائل

أعلنت جامعة حائل توفر وظائف إدارية وهندسية وطبية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بكليات الجامعة في مدينة حائل وفروعها (بقعاء، موقق، الشنان، والحائط، وسميراء، والغزالة، والشملي).

واشترطت جامعة حائل أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط والمسميات الموضحة أدناه.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- ألا يكون موظفاً حكومياً وقت التقديم.

3- أن تُرفق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة (PDF).

4- ألا يكون مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية، وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي خلال الثلاث سنوات الماضية.

5- لا يجوز للعسكريين التقديم على الوظائف ممن هم على رأس العمل حسب النظام إلا بعد إرفاق وثيقة الفصل العسكرية قبل تاريخ الإعلان.

6- إرفاق شهادات الخبرة والدورات التي لا تقل مدتها عن ستة أشهر والتي يكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت.

7- أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

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الطلبات:

1- السيرة الذاتية.

2- صورة من الهوية الوطنية.

3- صورة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وصورة من شهادة معادلة في حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة.

4- صورة من شهادة التصنيف للهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للمتقدمين على الوظائف الصحية.

5- صور من الدورات التدريبية بشرط ألا تقل مدة الدورة عن ستة أشهر.

6- صورة من الخبرات المُعتمدة والمصدقة من التأمينات بالنسبة لخبرات القطاع الخاص.

ملاحظة هامة:

– لا تسمح المنصة الإلكترونية للمسابقة الوظيفية بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/01/08هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا