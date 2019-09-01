17 وظيفة شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران

2019-09-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى القوات المسلحة بنجران عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. أخصائي مختبرات- سحب دم.

. أخصائي مختبرات- علم الأنسجة.

. أخصائي مختبرات- ميكروبيولوجي (عدد وظيفتين).

. أخصائي مختبرات- كيمياء (عدد وظيفتين).

. أخصائي مختبرات- علم السموم.

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. أخصائي مختبرات- أمراض الدم (عدد وظيفتين).

. أخصائي مختبرات- علم الأحياء.

. أخصائي مختبرات- بنك الدم (عدد وظيفتين).

. صيدلي رابع (عدد 4 وظائف).

. صيدلي إكلينيكي.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).