16 وظيفة شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات

2019-09-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. منسق نشاط الصيانة.

. مخطط الصيانة.

. أخصائي فني صيانة- معدات.

. مشرف التخطيط والجدولة.

. أخصائي فني صيانة- صمام التحكم.

. مهندس صيانة.

. مهندس معدات.

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. أخصائي أول إدارة العقود.

. أخصائي إدارة العقود (عدد وظيفتين).

. قائد تخطيط الصيانة.

. فني جدولة الصيانة.

. فني مخطط الصيانة.

. منسق نشاط العمل.

. مهندس صيانة- معدات.

. مهندس أول جدولة الصيانة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).