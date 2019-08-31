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2019-08-31 القوات البحرية تعلن نتائج المرشحين للاختبارات والمقابلة لوظائف الإحلال متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عبر موقعها الإلكتروني نتائج المرشحين للاختبارات والمقابلة الشخصية على وظائف إحلال (2019م) للتشغيل والصيانة بالقوات البحرية، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع القوات. Advertisements وأوضحت القوات البحرية أن المواعيد وطريقة الاستعلام موضحة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).









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