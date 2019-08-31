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2019-08-31 16 وظيفة شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء، ورأس تنورة. وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي أول العلاج الطبيعي. . مشغل مستودع. . ممرض أول (عدد 3 وظائف). . محلل فني تقنية المعلومات. . مساعد علاج وتوسيع الأسنان. . مساعد أول علاج وتوسيع الأسنان. Advertisements . مساعد طبيب الأسنان. . أخصائي أشعة (عدد 3 وظائف). . مستشار خدمات المرضى. . مساعد إداري. . مهندس مشروع- التخطيط والجدولة. . أخصائي علم الأمراض. وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أغسطس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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