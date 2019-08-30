7 وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 3 مدن

2019-08-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس ثاني- تميز التصنيع (الجبيل).

. مدير- الصيانة والدعم الفني (حائل).

. مشغل- معدات (الجبيل).

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. مهندس- معدات (الجبيل).

. أخصائي أول- تقنية المعلومات (الجبيل).

. مشرف- إدارة التحليل (الجبيل).

. مسؤول- السلامة والصحة والبيئة (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)