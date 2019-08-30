وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

2019-08-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدرب محاكاة (الظهران).

. مشرف فني تصنيع- التايفون (الطائف).

. مشرف فني متجر خزان الوقود- التايفون (الطائف).

Advertisements

. فني صيانة الخروج (الرياض).

. مشرف أول معدات أرضية- التايفون (الطائف).

. فني صيانة الأنظمة الكهربائية- الهوك (تبوك).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)