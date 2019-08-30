- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم شركة الأفضل تعلن فرصًا تدريبية منتهية بالتوظيف في 8 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شركة الأفضل تعلن فرصًا تدريبية منتهية بالتوظيف في 8 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الأفضل للتجارة (لتأجير السيارات)- إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة- عن توفر فرص تدريبية منتهية بالتوظيف، (برنامج تأهيل ممثلي خدمة العملاء)؛ وذلك للعمل في المدن التالية: “الرياض، وحائل، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر، والجبيل، وأبها”.
وبينت الشركة أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية كحد أدنى.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– التحلي باللباقة والقدرة على التعامل مع العملاء.
– اجتياز المقابلات والاختبارات المحددة.
وأوضحت الشركة أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية حديثة على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مع كتابة عنوان الرسالة بالصيغة التالية (برنامج تأهيل ممثلي خدمة العملاء- المنطقة- المدينة).
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الأفضل تعلن فرصًا تدريبية منتهية بالتوظيف في 8 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.