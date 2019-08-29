6 وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

2019-08-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. خبير أول تطوير أعمال.

. مدير إدارة الحملات والعمليات.

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. مدير إدارة حملات المدفوعة مسبقاً.

. أخصائي إدارة العلاقات العامة.

. مدير قسم التخطيط الاستراتيجي للبنية التحتية.

. مدير إدارة المحافظ الاستثمارية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).