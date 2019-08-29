وظائف إدارية وهندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات

2019-08-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير مشروع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، إدارة الأعمال، المالية)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

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. أخصائي ثاني لوجستيات موقع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة سلسلة التوريد).

. أخصائي إدارة العقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة سلسلة التوريد)، أو المجالات ذات الصلة.

. مهندس أول كهرباء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو هندسة الكمبيوتر، أو هندسة الإلكترونيات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).