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21 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالجبيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى القوات المسلحة بالجبيل عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. مسجل أخصائي طب الأسرة والمجتمع (عدد 3 وظائف).
. أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين).
. فني أشعة.
. فني صيدلة (عدد 6 وظائف).
. صيدلي (عدد 3 وظائف).
. مساعد طبيب أسنان (عدد 6 وظائف).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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