4 وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

2019-08-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. رئيس التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الاقتصاد)، أو المجالات ذات الصلة.

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. قائد- إدارة الخزينة والاستثمار: شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (الخزينة، أو المالية، أو إدارة المخاطر).

. مساعد إداري: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

. محلل أول المحاسبة والتقارير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية، والاقتصاد، وإدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2019م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).