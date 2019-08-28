وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

2019-08-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وبحثية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. مدير أنظمة لينكس: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص البرمجيات، أو المجالات ذات الصلة.

. عالم- ترسيب الأغشية الرقيقة: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، والكيمياء، وعلوم المواد أو الهندسة).

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أغسطس 2019م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).