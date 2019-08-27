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وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في شركة المراعي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف علاقات وسائل الإعلام: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، الصحافة، علاقات العملاء).
– مدير مشروع الرقمنة: درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2019م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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