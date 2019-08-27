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وظائف إدارية شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير التدقيق الداخلي والمتابعة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو المجالات ذات الصلة.
. أخصائي ثاني مشتريات: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسة التوريد، إدارة المواد)، أو المجالات ذات الصلة.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ ٢ سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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