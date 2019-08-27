وظائف هندسية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

2019-08-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أول تحليل الأجهزة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الآلات، أو هندسة تطبيقات الأنظمة).

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. مهندس نظم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، أو هندسة النظم، أو الهندسة التقنية).

. مهندس أول كهرباء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو هندسة الكمبيوتر، أو هندسة الإلكترونيات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).