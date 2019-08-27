4 وظائف إدارية شاغرة في مصرف الراجحي

2019-08-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المصرف الرئيسي في مدينة الرياض.

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وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 سبتمبر 2019م.

وأشارت إدارة المصرف إلى انه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).