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#وظائف شاغرة لدى شركة تهامة القابضة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة تهامة القابضة (تهامة) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (موظف استقبال Receptionist)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– موظف استقبال (Receptionist).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الدبلوم أو البكالوريوس.
3- خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
4- مهارات التواصل الجيدة.
5- إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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