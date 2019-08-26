وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا

2019-08-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وبفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف الموظفين- إدارة الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة.

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. كهربائي أول: شهادة الدبلوم في تخصص كهرباء سيارات.

. مسؤول التدريب والتطوير: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).