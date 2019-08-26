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وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– باحث قانوني (للخريجين): درجة البكالوريوس في تخصص القانون.
– محلل جودة أول (لذوي الخبرة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.
– أخصائي التخطيط المالي (لذوي الخبرة): درجة البكالوريوس في تخصص المالية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالي:
للتقديم على وظائف الخريجين، اضغط (هنا).
للتقديم على وظائف ذوي الخبرة، اضغط (هنا).
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