وظائف شاغرة : وظائف خالية في شركة “أكسيد”.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة “أكسيد” عن حاجتها إلى عدد من وظائف خالية في فرع خدمة العملاء لشركة أمريكانا، واوضحت الشركة أن العمل سيكون بمقريها في القرية التكنولوجية بالمعادي، والقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر.

وعن مميزات الوظيفة أوضحت شركة “أكسيد” أن الموظف سوف يحصل على تأمينات اجتماعية وصحية، مع توفير انتقالات من وإلى مقر الشركة لأقرب مكان مناسب للعاملين في فرع مدينة السادس من أكتوبر.

وكشفت شركة “أكسيد” أن المرتبات التي سيحصل عليها الموظف بالنسبة للأكونت العربي بلغت 2500 جنيه، والأكونت الإنجليزي 3500 جنيه.

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واشترطت شركة “أكسيد” أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عال جامعي أو معهد أربع سنوات، وأن يكون السن 35 كحد أقصى، مع موقف محدد من التجنيد العسكري.

وأضافت شركة “أكسيد” أنه سوف يتم تحديد موعد المقابلة بعد تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم للوظيفة، على أن تجرى مقابلات العمل في الموعد المحدد من قبل الشركة، بفرعها الرئيسي بالقرية التكنولوجية في المعادي.

وعلى من يرغب في التقدم إلى الوظيفة أن يتم تسجيل البيانات من هنا