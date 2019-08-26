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#وظائف تعليمية وإدارية للجنسين في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة تدريس القابضة عن توفر وظائف تعليمية وإدارية للرجال والنساء، للعمل بمدرسة أهلية بمدينة الرياض، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وتضمنت الوظائف الرجالية: وكيل، مُرشد طلابي، رائد نشاط، أمين مصادر، مُعلم فيزياء، مُعلم لغة عربية، 7 مُعلمي علوم، 8 مُعلمي اجتماعيات.
أما الوظائف النسائية فهي كالتالي: مُعلمة منتسوري، مُعلمة لغة عربية- مُعلمة علوم، مُعلمة اجتماعيات، مُعلمة تربية إسلامية، مُعلمة رياضيات باللغة الإنجليزية، مُعلمة إنجليزي (Native)، موظفة أمن، موظفة استقبال، موظفة الرعاية الصحية، على أن ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد) : [email protected]
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