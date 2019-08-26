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إمارة نجران تعلن عن 36 وظيفة إدارية شاغرة للخريجين والخريجات
متابعات الخليج 365 - نجران
أعلنت إمارة منطقة نجران دعوتها للخريجين والخريجات للتقدم لشغل 36 وظيفة إدارية، للعمل في المدن والمحافظات التالية (نجران، ومحافظة ثار، ومحافظة يدمه، ومحافظة خباش، ومحافظة بدر الجنوب، ومحافظة شرورة)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف الرجالية (العدد 34 وظيفة):
1- أخصائي علاقات عامة (المرتبة التاسعة – نجران).
2- أخصائي شؤون الموظفين (المرتبة التاسعة – نجران).
3- أخصائي ميزانية (المرتبة التاسعة – نجران).
4- باحث قانوني (المرتبة الثامنة – نجران).
5- محاسب (المرتبة الثامنة – نجران).
6- مفتش إداري (المرتبة الثامنة – نجران).
7- مهندس مدني مساعد (المرتبة السابعة – وظيفتان – نجران).
8- باحث توظيف مساعد (المرتبة السادسة – نجران).
9- باحث شؤون موظفين مساعد (المرتبة السادسة – نجران).
10- باحث قضايا مساعد (المرتبة السادسة – وظيفتان – نجران).
11- باحث قضايا مساعد (المرتبة السادسة – محافظة ثار).
12- باحث قضايا مساعد (المرتبة السادسة – محافظة يدمه).
13- باحث قضايا مساعد (المرتبة السادسة – محافظة خباش).
14- مساعد إداري (المرتبة السادسة – نجران).
15- مساعد مراجع (المرتبة السادسة – نجران).
16- كاتب (المرتبة الخامسة – نجران).
17- كهربائي سيارات (المرتبة الخامسة – نجران).
18- مساعد إداري (المرتبة الخامسة – العدد 3 وظائف – نجران).
19- مساعد إداري (المرتبة الخامسة – وظيفتان – محافظة بدر الجنوب).
20- مسجل معلومات (المرتبة الخامسة – نجران).
21- ميكانيكي سيارات (المرتبة الخامسة – محافظة شرورة).
22- ناسخ آلة (المرتبة الخامسة – العدد 3 وظائف – نجران).
23- كاتب (المرتبة الرابعة – وظيفتان – نجران).
24- مساعد إداري (المرتبة الرابعة – وظيفتان – نجران).
25- ناسخ آلة (المرتبة الرابعة – نجران).
الوظائف النسائية (وظيفتان – نجران):
1- كاتب (المرتبة السادسة).
2- مساعد إدارية (المرتبة السادسة).
الفئات المستهدفة:
1- خريجو المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.
2- خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).
3- خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.
4- خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة الماجستير).
5- خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة الدكتوراه).
بقية التفاصيل:
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موعد التقديم:
– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1441/01/02هـ الساعة 8:30 صباحاً وينتهي يوم الخميس الساعة 12:00 مساءً بتاريخ 1441/01/06هـ.
طريقة التقديم:
– من خلال بوابة (جدارة) عبر الرابط التالي:
اضغط هنا
لمزيد من المعلومات:
#عاجل— إمارة منطقة نجران (@emara_najran) August 25, 2019
إمارة منطقة #نجران تدعو الخريجين والخريجات للتقدم لشغل ٣٦ وظيفة إدارية.
🔸آلية التقديم ومواعيده،والفئات المستهدفة موضحة في المرفقات.
🔸التقديم عبر منصة التوظيف #جدارة
🔽🔽https://t.co/px87j23mW8
وسيصرف النظر عن أي طلب يتم تقديمه مباشرة إلى ديوان الإمارة#وظائف #وظائف_شاغرة pic.twitter.com/KUtDJJAfI3
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