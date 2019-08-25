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وظائف شاغرة للسعوديين في مصرف الراجحي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المصرف الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي أول تطوير تطبيقات هواتف.
. أخصائي أول تطوير تطبيقات جافا.
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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