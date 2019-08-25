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البحري توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض والدمام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (مجموعة البحري) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينتي الرياض والدمام، بالمسميات التالية (تنفيذي المبيعات، ومدير الحسابات الرئيسية)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- تنفيذي المبيعات (Sales Executive) (الدمام):
– درجة البكالوريوس في تخصص (النقل البحري، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الشحن التجاري.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة.
2- مدير الحسابات الرئيسية (Key Account Manager II) (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/08/25م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- تنفيذي المبيعات (Sales Executive) (الدمام):
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2- مدير الحسابات الرئيسية (Key Account Manager II) (الرياض):
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