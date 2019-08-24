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2019-08-24 وظائف في مجموعة البحري في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (مجموعة البحري) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة بمجال رعاية العملاء، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي رعاية العملاء Customer Care Specialist)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– أخصائي رعاية العملاء (Customer Care Specialist). Advertisements الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة) أو ما يعادلها

2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الشحن التجاري. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم السبت بتاريخ 2019/08/24م. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









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