شكرا لقرائتكم شركة نستله توفر وظائف لحملة البكالوريوس بمدينة الجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-24 شركة نستله توفر وظائف لحملة البكالوريوس بمدينة الجبيل متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة نستله توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الجبيل، للعمل بمسمى (مندوب المبيعات الميدانية Field Sales Representative)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه. Advertisements المسمى الوظيفي:

– مندوب المبيعات الميدانية (Field Sales Representative). الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصصات إدارية ذات صلة.

3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات أو مجال ذات صلة. طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة نستله توفر وظائف لحملة البكالوريوس بمدينة الجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.