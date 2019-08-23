وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالجبيل

2019-08-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس- معدات دوارة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

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. مهندس إنتاج- البولي بروبيلين: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2019م.

وأشارت شركة التصنيع إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)