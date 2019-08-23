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2019-08-23 وظائف نسائية شاغرة لدى مركز آمالي للرعاية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز آمالي للرعاية النهارية والاستشارات الصحية بشرق الرياض، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في حي الربوة بشرق الرياض. وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائية علاج طبيعي. – أخصائية علاج وظيفي. Advertisements – أخصائية نطق وتخاطب. – أخصائيات تربية خاصة (توحد- إعاقة عقلية- تدخل مبكر). – عاملة عناية شخصية. وأوضحت إدارة المركز، أنَّ على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفي على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).









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